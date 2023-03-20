Габулов о получении российских паспортов Малкомом и Клаудиньо: мне это не очень нравится

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

«Честно сказать, я не очень положительно к таким вещам отношусь. Мне это не очень нравится. Тут важно понимать цели и задачи при выдаче паспортов этим футболистам.

Здесь основной интересант — «Зенит», который наверняка это сделал в целях лимита. И для сборной сейчас нет никакого смысла в получении российских паспортов этими футболистами», — заявил Габулов RT.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что депутат Роман Терюшков поделился мнением о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо.