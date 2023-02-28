Терюшков поделился мнением о паспорте РФ для Малкома и Клаудиньо

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал получение российского гражданства бразильскими полузащитниками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Я всегда был против легионеров в наших внутренних первенствах. Что касается натурализации спортсменов, то к этому процессу отношусь крайне настороженно. Самое важное, чтобы при завершении спортивного профессионального контракта гражданство РФ не теряло актуальность для спортсмена, прошедшего через эту процедуру», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Малкома и Клаудиньо в национальную команду.