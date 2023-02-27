Карпин ответил на вопрос о вызове Малкома и Клаудиньо в сборную России
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«Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех. Правильно? Ну и всё. Примеров Марио Фернандеса во всём мире полно. Даже за сборную Испании, у которой нет особых проблем с футболистами, играют бразильцы», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.
25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.
Ранее бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон поддержал получивших российское гражданство Малкома и Клаудиньо.