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Карпин ответил на вопрос о вызове Малкома и Клаудиньо в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о вызове футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо в национальную команду.
Карпин ответил на вопрос о вызове Малкома и Клаудиньо в сборную России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Любой тренер скажет, что чем больше будет футболистов высокого качества, которые могут играть за сборную, тем лучше для всех. Правильно? Ну и всё. Примеров Марио Фернандеса во всём мире полно. Даже за сборную Испании, у которой нет особых проблем с футболистами, играют бразильцы», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон поддержал получивших российское гражданство Малкома и Клаудиньо.

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