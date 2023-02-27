Узнать больше

Монсон поддержал получивших российское гражданство Малкома и Клаудиньо

Короткая ссылка
Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон отреагировал на новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
Монсон поддержал получивших российское гражданство Малкома и Клаудиньо
  • РИА Новости

«Поддерживаю Малкома и Клаудиньо. У любого должен быть свободный выбор гражданства вне зависимости от страны, в которой они живут», — приводит слова Монсона «Спорт-Экспресс».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Малком и Клаудиньо вполне смогут усилить сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить