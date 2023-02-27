Монсон поддержал получивших российское гражданство Малкома и Клаудиньо

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон отреагировал на новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Поддерживаю Малкома и Клаудиньо. У любого должен быть свободный выбор гражданства вне зависимости от страны, в которой они живут», — приводит слова Монсона «Спорт-Экспресс».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что Малком и Клаудиньо вполне смогут усилить сборную России.