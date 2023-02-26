Карякин: Малком и Клаудиньо вполне смогут усилить нашу сборную

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Я считаю, что Малком и Клаудиньо, конечно же, вполне смогут усилить нашу сборную. Это хорошая новость. И в сегодняшней непростой политической ситуации в мире нам надо ценить тех иностранцев, которые принимают гражданство России. Они молодцы», — приводит слова Карякина РИА Новости.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того чтобы они смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Ранее сообщалось, как полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.