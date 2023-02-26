Узнать больше

Карякин: Малком и Клаудиньо вполне смогут усилить нашу сборную

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на новость о том, что бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
Карякин: Малком и Клаудиньо вполне смогут усилить нашу сборную
  • РИА Новости

«Я считаю, что Малком и Клаудиньо, конечно же, вполне смогут усилить нашу сборную. Это хорошая новость. И в сегодняшней непростой политической ситуации в мире нам надо ценить тех иностранцев, которые принимают гражданство России. Они молодцы», — приводит слова Карякина РИА Новости.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того чтобы они смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Ранее сообщалось, как полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал получение российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить