Мостовой: я уже полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают российское гражданство

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на то, что его одноклубники Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Я уже полгода назад знал, что они получают российское гражданство. Хорошее усиление для сборной России. Также я думаю, что у них есть возможность попасть в основную команду Бразилии в будущем», — цитирует Мостового ТАСС.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.