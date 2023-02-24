Узнать больше

Аршавин не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал новость о том, что бразильские легионеры петербургского клуба Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
Аршавин не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Не понимаю, для чего это сделано», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Немногим ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильцы скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27. 

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить