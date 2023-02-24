Аршавин не понимает, зачем Малком и Клаудиньо получили российское гражданство

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал новость о том, что бразильские легионеры петербургского клуба Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Не понимаю, для чего это сделано», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Немногим ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильцы скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оформил необходимые документы для получения российского гражданства Малкомом и Клаудиньо.