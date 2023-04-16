Гафин об интересе «Зенита» к Тюкавину: будем реагировать, если они принесут мешок денег

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.

«Фактической информации по поводу трансферов или запросов не было. Придётся ли повышать заработную плату, если «Зенит» принесёт мешок денег? Когда и если принесёт мешок, будем реагировать. Пока есть только бурная, взрывная активность инсайдеров», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

11 апреля стало известно, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева и Тюкавина во время летнего трансферного окна, если хавбек Клаудиньо и нападающий Малком покинут петербургский клуб. Тюкавин не очень доволен своим положением в команде, так как не является стабильным игроком стартового состава.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину.