Гафин об интересе «Зенита» к Тюкавину: будем реагировать, если они принесут мешок денег

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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.
Гафин об интересе «Зенита» к Тюкавину: будем реагировать, если они принесут мешок денег
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Фактической информации по поводу трансферов или запросов не было. Придётся ли повышать заработную плату, если «Зенит» принесёт мешок денег? Когда и если принесёт мешок, будем реагировать. Пока есть только бурная, взрывная активность инсайдеров», — цитирует Гафина «РБ Спорт».

11 апреля стало известно, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева и Тюкавина во время летнего трансферного окна, если хавбек Клаудиньо и нападающий Малком покинут петербургский клуб. Тюкавин не очень доволен своим положением в команде, так как не является стабильным игроком стартового состава.

Ранее бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Пиняеву и Тюкавину.

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