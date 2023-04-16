Малком сообщил, что его супруга в ближайшее время отправится в Бразилию готовиться к родам

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Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком сообщил, что в скором времени станет отцом.
Малком сообщил, что его супруга в ближайшее время отправится в Бразилию готовиться к родам
  • Gettyimages.ru
  • © James Williamson - AMA

«Спасибо, всё хорошо, она замечательно себя чувствует. Да, она была в Петербурге, но на днях отправится в Бразилию, чтобы быть ближе ко всем родственникам, ведь это очень важно для будущей мамы. Так что роды пройдут там, а не здесь», — цитирует Малкома «Матч ТВ»

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому. 26-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2022/23 нападающий провёл 22 матча за сине-бело-голубых, забил 15 мячей и отличился шестью результативными передачами. Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. 

Ранее комментатор Константин Генич заявил, что «Зенит» отпустит Малкома летом.

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