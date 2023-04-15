Тихонов: матч «Ростова» с «Зенитом» — главная игра не только тура, но и всего чемпионата

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит».
Тихонов: матч «Ростова» с «Зенитом» — главная игра не только тура, но и всего чемпионата
  • РИА Новости

«Это главный матч не только тура, но и всего чемпионата. Здесь решится судьба золота. В случае победы «Зенита» отрыв будет 12 очков, а за семь туров до конца это уже недосягаемое преимущество. В случае же победы ростовчан расстояние сократится до шести — а вот это уже очень реально наверстать», — цитирует Тихонова Metaratings.

Жёлто-синие с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые (54) лидируют в чемпионате.

Матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит» пройдёт 16 апреля. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что «Ростов» не способен догнать «Зенит» в чемпионской гонке.

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