Малком вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий петербургского «Зенита» Малком вышел на первое место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

26-летний бразилец забил пенальти в матче 24-го тура с «Динамо». Таким образом, на счету нападающего стало 17 голов в РПЛ.

Форвард «Спартака» Квинси Промес (16) занимает второе место. Третье — нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (14).

Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». После часа игры счёт 1:0 в пользу хозяев.

Ранее агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался о будущем своего клиента.