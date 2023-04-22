Агент Барриоса не уверен, что футболист останется в «Зените» на следующий сезон

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался о будущем своего клиента.

«Ещё рано говорить о том, останется ли Вильмар в клубе на следующий сезон. Пока он принадлежит «Зениту» и думает только о том, чтобы выиграть с командой пять титулов подряд», — приводит слова Поссо Sport24.

В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Барриос признался, что хочет взять реванш у «Динамо» за вылет с Кубка России по футболу.