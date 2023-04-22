Агент Барриоса не уверен, что футболист останется в «Зените» на следующий сезон

Короткая ссылка
Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался о будущем своего клиента.
Агент Барриоса не уверен, что футболист останется в «Зените» на следующий сезон
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ещё рано говорить о том, останется ли Вильмар в клубе на следующий сезон. Пока он принадлежит «Зениту» и думает только о том, чтобы выиграть с командой пять титулов подряд», — приводит слова Поссо Sport24.

В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Барриос признался, что хочет взять реванш у «Динамо» за вылет с Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить