Агент Барриоса не уверен, что футболист останется в «Зените» на следующий сезон
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«Ещё рано говорить о том, останется ли Вильмар в клубе на следующий сезон. Пока он принадлежит «Зениту» и думает только о том, чтобы выиграть с командой пять титулов подряд», — приводит слова Поссо Sport24.
В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Барриос признался, что хочет взять реванш у «Динамо» за вылет с Кубка России по футболу.