Барриос признался, что хочет взять реванш у «Динамо» за вылет с Кубка России по футболу

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что матч с московским «Динамо» в 24‑м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) важен сразу по нескольким причинам.

«Лично у меня точно есть желание взять реванш. Но, помимо этого, субботняя встреча очень важна сама по себе — чемпионат выходит на финишную прямую. «Динамо» — хорошая команда, но нам очень важно одержать победу, чтобы приблизиться к нашей цели», — цитирует Барриоса «Матч ТВ».

15 марта столичная команда выбила «Зенит» на втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» и завершилась в основное время со счётом 1:1. Бело-голубые оказались сильнее в серии пенальти (5:4).

Матч 24-го тура чемпионата России между «Динамо» и сине-бело-голубыми состоится 22 апреля на стадионе «Газпром Арена» в 19:00. «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ с 55 очками. «Динамо» расположилось на пятом (39).

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк высказал мнение, что «Зенит» может стать чемпионом, если победит «Динамо».