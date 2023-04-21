Погребняк: в случае победы над «Динамо» «Зенит» может поднять трофей над головой

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Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк высказал мнение, что «Зенит» может стать чемпионом, если победит «Динамо».
Погребняк: в случае победы над «Динамо» «Зенит» может поднять трофей над головой
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«Завтра будет запредельный накал. Не сомневаюсь, что на матч придёт очень много народа, в Петербурге по‑другому не бывает. «Зенит» на финишной прямой и в случае победы может поднять трофей над головой», — цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00.

На счету «Зенита» 55 очков и первая строчка в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее Нгамалё заявил, что «Динамо» готово обыграть «Зенит» в матче РПЛ.

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