Погребняк: в случае победы над «Динамо» «Зенит» может поднять трофей над головой

Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк высказал мнение, что «Зенит» может стать чемпионом, если победит «Динамо».

«Завтра будет запредельный накал. Не сомневаюсь, что на матч придёт очень много народа, в Петербурге по‑другому не бывает. «Зенит» на финишной прямой и в случае победы может поднять трофей над головой», — цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:00.

На счету «Зенита» 55 очков и первая строчка в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее Нгамалё заявил, что «Динамо» готово обыграть «Зенит» в матче РПЛ.