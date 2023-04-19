Нгамалё заявил, что «Динамо» готово обыграть «Зенит» в матче РПЛ
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«Мы готовы обыгрывать их. Мы готовы биться!» — приводит слова Нгамалё «Спорт-Экспресс».
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19.00 мск.
На счету «Зенита» 55 очков и первая строчка в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил руководство, спортсменов, тренеров и ветеранов Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» с его столетием.