Нгамалё заявил, что «Динамо» готово обыграть «Зенит» в матче РПЛ

Нападающий «Динамо» Муми Николя Нгамалё заявил, что команда готова обыграть «Зенит» в предстоящем матче 24-го тура РПЛ.

«Мы готовы обыгрывать их. Мы готовы биться!» — приводит слова Нгамалё «Спорт-Экспресс».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19.00 мск.

На счету «Зенита» 55 очков и первая строчка в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 39 очков и пятая позиция.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил руководство, спортсменов, тренеров и ветеранов Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» с его столетием.