Путин поздравил общество «Динамо» со столетием

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Президент России Владимир Путин поздравил руководство, спортсменов, тренеров и ветеранов Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» с его столетием.
Путин поздравил общество «Динамо» со столетием
  • РИА Новости

«Отрадно, что, бережно храня и развивая сложившиеся традиции, нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном олимпе, в честной, напряжённой борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодёжь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни», — говорится в телеграмме на сайте Кремля. 

18 апреля исполнилось 100 лет со дня основания Всероссийского физкультурно‑спортивного общества «Динамо». Российский лидер также пожелал спортивному обществу новых свершений. Футбольный клуб был основан 18 апреля 1923 года решением учредительного собрания военнослужащих и сотрудников ГПУ НКВД РСФСР.

Ранее бывший председатель комитета по физической культуре России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев рассказал о социальной значимости спортивного общества «Динамо».

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