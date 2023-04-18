Сысоев: социальная значимость «Динамо» всегда была более глубокой, чем казалось со стороны

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Бывший председатель комитета по физической культуре России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев рассказал о социальной значимости спортивного общества «Динамо».
Сысоев: социальная значимость «Динамо» всегда была более глубокой, чем казалось со стороны
  • Legion-Media

«К сожалению, ведущие динамовские клубы в определённом смысле работают сами на себя, даже когда создают собственные академии и детские школы.

Зачем им работать на кого-то другого? Затем, что, если я за собственные средства занимаюсь с детьми какой-то школы или интерната, это укрепляет мой имидж, отношение ко мне со стороны людей.

В этом плане социальная значимость «Динамо» всегда была гораздо более глубокой, нежели казалось со стороны. Сейчас профессиональные клубы имеют огромные средства за счёт трансферов, инвестиций. И они, считаю, обязаны выступить спонсором физической культуры в стране. Иначе получается, что наш профессиональный элитный спорт возвратно не работает вообще», — заявил Сысоев в интервью RT.

Ранее Сысоев назвал главную роль спортивного общества «Динамо».

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