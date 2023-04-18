Сысоев: главная роль «Динамо» — укрепление доверия общества к правоохранительным органам

Валерий Сысоев, бывший председатель комитета по физической культуре России, кавалер Олимпийского ордена, назвал главную роль спортивного общества «Динамо».

«По своему авангардному историческому значению «Динамо» тоже уникально. В годы, когда оно создавалось, никто ведь не ставил задачу участвовать в Олимпийских играх. Это потом спорт стал неотъемлемым сегментом продукта, скажем так. Но главной ролью оставалось и, на мой взгляд, продолжает оставаться укрепление доверия всего нашего общества к правоохранительным органам страны.

Мне кажется достаточно символичным, что при всём каскаде репрессий относительно силовых структур страны, которые прошли в 1990-х, почётным председателем «Динамо» по сей день остаётся Феликс Дзержинский. Памятник на Лубянской площади снесли, а из динамовской летописи человека не вычеркнули. Не оторвали «Динамо» от правоохранительной истории.

Но если серьёзно, будучи общественной организацией, «Динамо» всегда было, с одной стороны, олицетворением силовых структур, с другой — показывало, что силовые структуры — это не только организации, обеспечивающие какие-то карательные функции, а профилактика преступности, забота о детях из неблагополучных семей, детях сотрудников, самих сотрудниках. Именно «Динамо» давало людям возможность совершенствовать физическую подготовку, чувствовать государственную значимость физической культуры в целом. При таком системном подходе спорт просто не мог не стать частью жизни страны, как социальное явление», — заявил Сысоев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Динамо» опубликовало заявление в честь 100-летия клуба.