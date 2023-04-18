«Динамо» опубликовало заявление в честь 100-летия клуба

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Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала поздравление в честь 100-летия клуба.
«Динамо» опубликовало заявление в честь 100-летия клуба
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Динамо» — это история славных побед и больших достижений, включающих в себя 11 чемпионских трофеев и семь национальных кубков. Наш клуб олицетворяет отечественный футбол, о силе которого мир узнал после легендарного британского турне бело-голубых», — передаёт пресс-служба клуба.

Также в заявлении отмечено, что «Динамо» — это огромное количество легендарных футболистов и тренеров, чемпионов Европы и олимпийских чемпионов, чьи имена знает вся Россия».

«Динамо» — это единственный клуб в стране, который воспитал обладателя «Золотого мяча». Лев Иванович Яшин до сих пор остаётся эталоном первоклассного голкипера и признаётся лучшим вратарём мира всех времён. С юбилеем, родное «Динамо»! Одна жизнь — одна команда!» — говорится в сообщении.

Футбольный клуб был основан 18 апреля 1923 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» одержало волевую победу над «Пари НН» в матче РПЛ.

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