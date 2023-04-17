Бенефис Дзюбы в роли ассистента, три пенальти за тайм и два удаления тренеров: чем запомнился 23-й тур РПЛ

Три голевые передачи Артёма Дзюбы помогли «Локомотиву» разгромить в гостях «Оренбург», а замены Славиши Йокановича в концовке позволили «Динамо» дома перевернуть матч с «Нижним Новгородом». ЦСКА в Екатеринбурге взял верх над «Уралом» перед очным противостоянием в финале «Пути РПЛ» Кубка России, а Дмитрий Хохлов потерпел поражение от «Краснодара» в первом матче на посту наставника «Сочи». Тем временем, судья Павел Шадыханов назначил три пенальти за 32 минуты в ворота «Торпедо» и удалил испанского тренера аутсайдера Пепа Клотета, а также двоих футболистов «Спартака». Чем запомнился 23-й тур РПЛ — в материале RT.

Долгожданная победа «Спартака»

Матч «Спартака» и «Торпедо» привлекал внимание противостоянием тренеров-легионеров. Красно-белые под руководством Гильермо Абаскаля демонстрировали не лучшие результаты после возобновления сезона, а соперник во главе с Пепом Клотетом, напротив, одержал важнейшую победу над прямым конкурентом «Факелом» и намеревался отобрать очки у одного из претендентов на медали.

Однако на первый план в «Лужниках» вышел судья. Павел Шадыханов умудрился назначить три пенальти в первой половине. Это третий подобный случай в текущем розыгрыше РПЛ. Ранее аналогичное количество ударов с «точки» исполнял ЦСКА во встрече с «Краснодаром» и «Сочи» — в игре с «Химками». Однако только в ворота чёрно-белых назначили три одиннадцатиметровых за тайм. Причём два из них оппоненты не реализовали. Кейта Бальде угодил в перекладину, а выстрел Руслана Литвинова парировал Егор Бабурин. Далее инициативу в свои руки пришлось брать капитану Роману Зобнину, который оказался точен. К слову его гол стал ещё и юбилейным тысячным для «Спартака» в РПЛ за всю историю.

А счёт ещё на 18-й минуте открыл Бальде. Абаскаль в третий раз подряд доверил сенегальцу место в основе, и он снова отличился. Более того, по количеству ударов (семь) и выстрелов в створ (три) форвард оказался лучшим на поле. К тому же он заработал два пенальти.

Но и после перерыва регулярно о себе напоминал Шадыханов. На этот раз он невольно оказал поддержку аутсайдеру, удалив сразу двух футболистов гостей. Впрочем, все карточки Литвинову и Кристоферу Мартинсу вопросов не вызвали. В большинстве в добавленное время вышедший на замену Илья Стефанович всё же сократил отставание до минимума, но спастись хозяева не успели. Тем более они ещё в первом тайме остались без Клотета, получившего прямую красную за споры с рефери.

Любопытно, что в следующем туре болельщиков ждёт противостояние аутсайдеров без главных тренеров на скамейках. Новый наставник «Химок» Андрей Талалаев был удалён в концовке встречи с «Крыльями Советов» за то, что бросил бутылку на газон. Судья Рафаэль Шафеев тут же показал ему красную.

Грамотные замены «Динамо»

Другой иностранный специалист Славиша Йоканович весной вовсе оказался на грани увольнения. Возглавляемое им «Динамо» вылетело из Кубка России, а в национальном первенстве в противостояниях с «Сочи» и «Спартаком» набрало всего одно очко и опустилось на пятую строчку. В связи с этим москвичам срочно необходима была домашняя победа над «Нижним Новгородом».

Но первая половина игры осталась скорее за подопечными Сергея Юрана, которые владели преимуществом и создали несколько перспективных моментов, тогда как оппоненты почти не имели шансов. Потому мяч Дениса Глушакова с пенальти, назначенного в середине второго тайма за игру рукой Дмитрием Скопинцевым, выглядел абсолютно логичным.

Оказавшись в непростой ситуации, бело-голубые не только сумели спастись, но и вырвали победу. Отчасти им помогли грамотные рокировки. Так, первый гол создали футболисты, вышедшие на замену: Вячеслав Грулёв выполнил подачу с фланга, а Ярослав Гладышев нанёс точный удар, воспользовавшись скидкой Константина Тюкавина. К слову Гладышев забил уже четвёртый мяч в текущем сезоне РПЛ и все — со скамейки. На 85-й минуте Даниил Фомин дальним выстрелом принёс москвичам три очка, а предголевой пас отдал ещё один резервист Лука Гагнидзе. Наконец, в компенсированное время Фёдор Смолов реализовал одиннадцатиметровый и отметился первым мячом с октября прошлого года. В свою очередь екатеринбуржцы потерпели шестое поражение подряд, два из которых — под руководством Юрана, и выдали худшую серию в РПЛ в истории.

Неудержимый ассистент «Локомотива»

Между тем «Локомотив» продолжает демонстрировать великолепные результаты во главе с Михаилом Галактионовым. Поражение от «Зенита» никак не повлияло на команду. Спустя неделю она одержала очередную, пятую после возобновления сезона победу в РПЛ. Успех в Оренбурге ценен особенно, ведь до того там выигрывали только «Крылья Советов» ещё в первом туре. А по количеству набранных дома очков подопечные Марцела Лички (26) идут вровень с ЦСКА и уступают лишь «Зениту» (30).

Прервать удачную серию оппонента помог Максим Глушенков, который отличился дважды. Более того, новичок вполне мог оформить хет-трик. В начале второй половины Василий Казарцев уверенно указал на «точку» после того, как Николай Сысуев в штрафной сбил Франсуа Камано. Первым ударом футболист отправил мяч в левый от себя угол, но судья попросил перебить. Глушенков не стал менять своего решения и на этот раз угодил в штангу.

Зато в первом тайме Максим отметился голом-красавцем. После скидки Артёма Дзюбы он закрутил мяч из-за пределов штрафной в ближнюю девятку без шансов для Сысуева. Всего в активе форварда теперь значатся четыре гола в РПЛ в составе красно-зелёных. Не менее эффектным получился единственный гол хозяев незадолго до перерыва — Дмитрий Воробьёв со штрафного идеально выстрелил в дальнюю девятку.

Лавры главного героя Глушенков обязан поделить с Дзюбой. На неделе появились слухи, что он может не поехать в Оренбург из-за противопоказаний по игре на синтетике. В итоге он в отличие от Сергея Пиняева прибыл и провёл почти весь матч. И пусть нападающий не забил, зато оформил ассистентский хет-трик. В первом тайме он отдал пас под удар Наиру Тикнизяну, а также выполнил скидку на Глушенкова, а во втором вырезал отличную передачу на дальний угол вратарской Камано. Принял он участие и в первой результативной комбинации. Пытаясь прервать его навес на фланге, соперник лишь подправил мяч на Камано, который впоследствии выполнил отличный прострел на Глушенкова. Таким образом Дзюба в восьми матчах за «Локо» набрал десять очков по системе «гол + пас» (6 + 4). А то, насколько он силён в подыгрыше демонстрирует следующая статистика: за последние десять сезонов Премьер-лиги именно Артём с 63 передачами является лучшим ассистентом.

Спорный пенальти ЦСКА

Уже в следующем туре «Локомотиву» в рамках столичного дерби предстоит встретиться с ЦСКА, также набравшим отличный ход весной. Армейцы не только пробились в финал Пути РПЛ Кубка России, где сойдутся с «Уралом», но и, как железнодорожники, одержали пять побед в национальном первенстве. Последняя была добыта как раз в Екатеринбурге.

Москвичи дважды отличились по истечении часа противостояния и практически убили интригу. Но если гол Антона Заболотного вопросов не вызвал, то пенальти, с которого Фёдор Чалов удвоил преимущество гостей, получился спорным. Владислав Безбородов несколько минут просматривал повтор эпизода вместе с коллегами и в итоге указал на «точку». А болельщики так и не поняли, на ком нарушал правила Фаниль Сунгатулин, на Бактиёре Зайнутдинове или Чалове, и было ли касание вообще. Однако последний реализовал одиннадцатиметровый и записал себе в актив 14-й гол в чемпионате.

Тут же хозяева заработали уже бесспорный пенальти, и его реализовал Рай Влут. У них оставалось достаточно времени, чтобы спастись, но скорее ЦСКА мог отличиться ещё. Так «Урал» подтвердил статус удобного соперника для красно-синих, ведь не обыгрывал их с 1995-го или на протяжении 23 матчей (шесть ничьих и 17 поражений). Это третья по продолжительности подобная серия в РПЛ. А екатеринбуржцы, которые до того не уступали в чемпионате с сентября, проиграли четыре последние встречи.

Неудачное дерби для «Сочи»

Прошедшая неделя получилась крайне непростой и для поклонников «Сочи». Для начала был разорван контракт с Курбаном Бердыевым. Казалось, он долго будет трудиться с коллективом, но опытный специалист покинул свой пост спустя всего несколько месяцев после назначения. А в субботу команда под руководством исполняющего обязанности наставника Дмитрия Хохлова в Южном дерби уступила «Краснодару» — 0:2.

Причём поражение получилось по делу. Хозяева меньше владели мячом и нанесли всего четыре удара в створ против девяти у оппонента. При этом они создали всего один опасный момент — ещё в первом тайме Матвей Сафонов выручил партнёров после неожиданного выстрела Кристиана Нобоа из-за пределов штрафной.

Зато гости пару своих моментов реализовали. Сначала Жоау Батчи, совершив перехват на чужой половине, продвинулся вперёд и с линии штрафной пробил в противоход Денису Адамову из-под защитника. Не обошлось и без точного выстрела Никиты Кривцова, который весной демонстрирует невероятную результативность. Вот и на этот раз он не ушёл с поля без гола и сразу после перерыва удвоил преимущество подопечных Владимира Ивича, воспользовавшись отличной скидкой Джона Кордобы. Теперь в активе хавбека значатся семь мячей в восьми играх во всех турнирах после возобновления сезона, тогда как до того он отличился лишь один раз.