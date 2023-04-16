Дзюбе в Оренбурге подарили два портрета

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба после матча 23-го тура с «Оренбургом» получил в подарок два портрета.

«Кажется, на левом я больше похож на Джокера», — сказал Дзюба.

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков (11-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В трёх голах участие принял Дзюба.

У «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (45-я).

Таким образом, «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками остался на восьмой строчке.

Ранее Дзюба высказался о победе столичного клуба над «Оренбургом» в матче 23-го тура чемпионата России.