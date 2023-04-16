Дзюба — о победе над «Оренбургом»: безумно счастлив отдать три голевые передачи

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе столичного клуба над «Оренбургом» в матче 23-го тура чемпионата России.

«Неделя была тяжёлой. Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом». Сегодня важно было сыграть на команду, безумно счастлив отдать три голевые передачи. Команда классно выиграла, жаль, Глушенков не забил пенальти, хотел, чтобы он оформил хет‑трик. Командная работа», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.

В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков (11-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В трёх голах участие принял Дзюба.

У «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (45-я).

Таким образом, «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками остался на восьмой строчке.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» в матче 23-го тура чемпионата России.