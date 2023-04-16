Галактионов — о победе «Локомотива» над «Оренбургом»: ребята — настоящие молодцы
«После каждого матча появляются моменты, которые надо улучшать, когда смотришь игру на свежую голову. Но сейчас надо признать, что мы с хорошей командой на непростом поле смогли добиться результата, показали качественный футбол. Ребята — настоящие молодцы», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 4:1.
В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков (11-я и 30-я минуты), Наир Тикнизян (26-я) и Франсуа Камано (55-я). В трёх голах участие принял Артём Дзюба.
У «Оренбурга» отличился Дмитрий Воробьёв (45-я).
Таким образом, «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Оренбург» с 33 очками остался на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что Глушенков признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив».