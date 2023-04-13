Ренан, Пиняев и Малком вошли в десятку самых подорожавших игроков РПЛ

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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после зимнего трансферного окна.
Ренан, Пиняев и Малком вошли в десятку самых подорожавших игроков РПЛ
  • РИА Новости

Возглавил рейтинг защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан, подорожавший на €5 млн.

На втором месте расположился полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев, который прибавил в стоимости €3,5 млн.

Третьим стал нападающий «Зенита» Малком (+ €3 млн).

Десятка самых подорожавших футболистов РПЛ:

1. Роберт Ренан («Зенит», €7 (+5) млн);
2. Сергей Пиняев («Локомотив», €7 (+3,5) млн);
3. Малком («Зенит», €27 (+3) млн);
4. Кади Боржес («Краснодар», €3 (+1,8) млн);
5. Фёдор Чалов (ЦСКА, €10 (+1,5) млн);
6. Иван Обляков (ЦСКА, €7,5 (+1,5) млн);
7. Руслан Литвинов («Спартак», €4 (+1,2) млн);
8. Даниил Денисов («Спартак», €3,5 (+1) млн);
9. Данил Пруцев («Спартак», €3,5 (+1) млн);
10. Ванья Дркушич («Сочи», €3 (+1) млн).

Ранее сообщалось, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев восстановился после травмы.

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