Ренан, Пиняев и Малком вошли в десятку самых подорожавших игроков РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг игроков Российской премьер-лиги (РПЛ), которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после зимнего трансферного окна.

РИА Новости