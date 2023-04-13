Акинфеев вернулся в общую группу ЦСКА перед матчем с «Уралом»
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Как сообщает «Матч ТВ», тренировку армейцев на базе в Ватутинках перед встречей пропустили нападающий Антон Заболотный, полузащитник Максим Мухин и защитник Кирилл Набабкин.
Акинфеев пропустил два последних матча команды из-за повреждения.
Матч «Урал» — ЦСКА состоится 15 апреля на стадионе «Екатеринбург Арена».
В 22-м туре РПЛ ЦСКА разгромил «Химки» со счётом 3:0. Клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.
Ранее голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал о тренировках с Акинфеевым.