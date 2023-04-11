Тороп: счастлив, что тренируюсь в ЦСКА вместе с Акинфеевым

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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп рассказал о тренировках с вратарём и капитаном московского клуба Игорем Акинфеевым.
Тороп: счастлив, что тренируюсь в ЦСКА вместе с Акинфеевым
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Огромный плюс для молодого вратаря, когда рядом такая глыба российского футбола. Очень счастлив, что тренируюсь в ЦСКА вместе с Акинфеевым. С раннего детства болел и за Игоря, и за армейцев. Каждый раз, когда выхожу на тренировку, внутри меня будто всё тот же счастливый ребёнок. Понятное дело, что от капитана постоянно идёт много грамотного подсказа, это очень помогает», — приводит слова Торопа Bobsoccer.ru.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин принял участие в восьми матчах за армейцев во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей и четыре раза сыграл на ноль. Контракт вратаря с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

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