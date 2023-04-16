В «Динамо» сообщили, что Лаксальт в ближайшее время вернётся на поле

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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что защитник Диего Лаксальт скоро вернётся на поле.
В «Динамо» сообщили, что Лаксальт в ближайшее время вернётся на поле
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Лаксальт сидел на трибуне. Заканчивает восстановление. Я думаю, что в ближайшее время появится на поле. Возможно, в следующем матче сможет принять участие, очень надеемся на это», — цитирует Пивоварова ТАСС.

2 марта стали известны точные сроки восстановления Лаксальта.

В сезоне-2021/22 Лаксальт провёл 16 матчей за команду и не отметился результативными действиями. В текущем сезоне футболист провёл 12 матчей за «Динамо» во всех турнирах без результативных действий. 

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину.

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