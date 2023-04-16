Мендес — о победе над «Уралом»: хотелось бы продолжить нашу серию
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
«Это хорошо, что мы с ними будем играть столько матчей. С учётом игры у нас будет понимание, какая будет идея у нашего соперника в оставшихся матчах с нами. В первую очередь мы должны радоваться этой победе. Хотелось бы продолжить нашу победную серию», — приводит слова Мендеса пресс-служба клуба.
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» между армейцами и «Уралом» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.
ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).
Ранее сообщалось, что защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакджы может продолжить карьеру в РПЛ.