Мендес — о победе над «Уралом»: хотелось бы продолжить нашу серию

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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о победе армейского клуба над «Уралом» в матче 23-го тура чемпионата России.
Мендес — о победе над «Уралом»: хотелось бы продолжить нашу серию
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Это хорошо, что мы с ними будем играть столько матчей. С учётом игры у нас будет понимание, какая будет идея у нашего соперника в оставшихся матчах с нами. В первую очередь мы должны радоваться этой победе. Хотелось бы продолжить нашу победную серию», — приводит слова Мендеса пресс-служба клуба.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» между армейцами и «Уралом» завершилась со счётом 2:1. Голами в составе московского клуба отметились Антон Заболотный и Фёдор Чалов (пенальти). За хозяев гол забил Рай Влут, также с 11-метровой отметки.

ЦСКА занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — на десятой позиции (25).

Ранее сообщалось, что защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакджы может продолжить карьеру в РПЛ.

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