На фоне спасения ЦСКА: «Спартак» вылетел из Кубка России, а «Краснодар» второй раз подряд выжил в серии пенальти

«Спартак» сенсационно уступил «Акрону» в полуфинале «Пути регионов» Кубка России. Москвичи в Жигулёвске дважды пропустили в конце первого тайма после навесов в штрафную и ответили на это лишь голом Томаша Тавареша. В другой паре «Крылья Советов» отыгрались в Краснодаре со счёта 0:2 на 93-й и 95-й минутах, но в серии пенальти не реализовали ни одной попытки. А ЦСКА в финале «Пути РПЛ» ушёл от поражения лишь в концовке благодаря спорному 11-метровому за фол Эммерсона на Антоне Заболотном, который судья назначил только после просмотра повтора.

Сейвы Помазуна и добивание Бикфалви

В 2023-м «Урал» в очередной раз проявил себя кубковым бойцом. Екатеринбуржцы, дважды сражавшиеся за трофей, добрались до финала «Пути РПЛ», выбив из борьбы «Ростов» и «Спартак». Однако далее их ждал по-настоящему неудобный соперник в лице ЦСКА. В нынешнем сезоне команды четырежды встретились в разных турнирах, и лишь раз подопечные Виктора Гончаренко взяли верх, да и то в серии пенальти, — на групповом этапе Кубка. А последняя игра состоялась на прошлой неделе и тоже закончилась успехом красно-синих.

В основное время «Урал» в последний раз обыгрывал москвичей в далёком 2009-м. И это также произошло в Кубке. В 1/16 финала выступающий в Первой лиге коллектив сенсационно выбил из борьбы армейцев в родных стенах. По иронии судьбы это была дебютная встреча в тренерской карьере Владимира Федотова, который проработал в Екатеринбурге почти год, после чего ушёл в «Металлург-Кузбасс».

На этот раз попытался сделать всё, чтобы неудачная серия прервалась, арендованный у ЦСКА Илья Помазун. Вратарь только в первом тайме совершил целый ряд сейвов. Были среди них и по-настоящему эффектные. Например, в дебюте он парировал обводящий удар Фёдора Чалова в дальний. Ещё в паре эпизодов он красиво выуживал мяч из-под перекладины, благо партнёры позволяли соперникам владеть преимуществом и регулярно угрожать своим воротам. При этом сами они не беспокоили Игоря Акинфеева. До перерыва вспоминается разве что немного неточный выстрел Рая Влута в дальний угол и падение Лазара Ранджеловича в чужой штрафной, на которое судья не отреагировал.

Во второй половине ход встречи поменялся. Хозяева хотя и продолжали владеть инициативой, почти не угрожали владениям Помазуна. Ему не приходилось вступать в игру за исключением момента с реализованным Хесусом Мединой пенальти. При этом и гости по-прежнему не добирались до чужой штрафной. Казалось, дело идёт к нулевой ничьей. Однако на 70-й минуте «Урал» отметился неожиданным голом. Причём результативная атака началась с отбора Даниэля Мишкича у Виктора Мендеса в центре поля. При просмотре повтора возникло ощущение, что хорват ударил соперника по ногам, но судьи, даже изучив эпизод, не зафиксировали нарушения. В итоге хавбек прошёл с мячом на левый фланг и выполнил подачу на Бикфалви. В свою очередь, румын грудью сделал великолепную скидку на Андрея Егорычева. Партнёр оказался прямо перед Акинфеевым, но из убойной позиции не сумел его переиграть. Однако с добиванием Бикфалви ветеран ничего поделать не сумел.

Первая победа «Урала» над ЦСКА с 2009-го в основное время была близка, но армейцы всё-таки спаслись благодаря ещё одному неоднозначному вердикту судейской бригады. Кирилл Левников поначалу не отреагировал на борьбу в штрафной Антона Заболотного и Эммерсона, но помощники на VAR предложили ему посмотреть повтор. После этого арбитр всё-таки указал на точку, посчитав что защитник не по правилам обхватил руками форварда и повалил его на газон. А 11-метровый уверенно реализовал Мендес.

Промах Бальде с точки и голы Понсе и Салтыкова в раздевалку

«Акрон» стал главной сенсацией нынешнего розыгрыша Кубка страны. Скромная команда, выступающая в ФНЛ, в плей-офф последовательно выбила из борьбы сразу три московских коллектива: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». На этом тольяттинцы останавливаться не собирались и горели желанием сотворить новую сенсацию и обыграть «Спартак», вылетевший в «Путь регионов» после поражения от «Урала». И у команды Евгения Калешина имелись шансы на успех. Во-первых, им была обеспечена поддержка забитого до отказа стадиона в Жигулёвске. Надо ли объяснять, что для города приезд красно-белых стал историческим событием. Мэр Илья Сухих сравнил его по значимости с визитом Владимира Путина в соседнее село Ширяево в 2000 году.

Во-вторых, соперник испытывал серьёзные кадровые проблемы. Компанию дисквалифицированным за драку Александру Селихову, Шамару Николсону и Александру Соболеву составили Руслан Литвинов и Даниил Хлусевич. А Квинси Промес и Виктор Мозес так и не оправились от повреждений. Восстановившийся Георгий Джикия остался в запасе.

Однако мало кто ожидал, что после первого тайма москвичи будут абсолютно по делу уступать в счёте. Они больше владели мячом, но создали меньше моментов. При этом красно-белые умудрились не реализовать третий пенальти в последних двух матчах. Алексей Амелин указал на точку после фола на Романе Зобнине, но Сергей Волков парировал удар Кейта Бальде в правый от себя угол. В свою очередь, набравший отличный ход весной сенегалец не воспользовался вторым 11-метровым подряд.

Хозяева отвечали не менее опасными контрвыпадами. Чего стоит хотя бы выход Андреса Понсе почти один на один с Максименко, когда он, перекидывая его, не попал в створ. А незадолго до перерыва тольяттинцы сотворили настоящее чудо, дважды отличившись при полном попустительстве чужой защиты.

Сначала москвичи неудачно вышли из обороны и позволили подопечным Калешина совершить перехват на чужой половине. Тут же последовали перевод на правый фланг и подача в штрафную, которую идеальным ударом головой замкнул Понсе, опередивший Денисова. А в добавленное арбитром время преимущество андердога удвоил юный Никита Салтыков. В данном эпизоде оборона «Спартака» снова развалилась. У «Акрона» опять прошла подача с правого края, а Алексис Дуарте позволил Константину Савичеву сделать скидку на партнёра. В свою очередь, Салтыков, рост которого 172 см, умудрился выиграть борьбу у высоких Денисова и Кристофера Мартинса Перейры и также отправил мяч в сетку головой.

После перерыва Абаскаль произвёл две рокировки. Место провалившего встречу Денисова на правом фланге обороны занял Томаш Тавареш, на противоположный сместился свежий Леон Классен, а номинальный защитник Павел Маслов неожиданно заменил Зобнина в опорной зоне. Чуть позже специалист бросил в бой двух молодых исполнителей — Павла Мелёшина и Даниила Зорина. Однако большую часть второго тайма попытки «Спартака» атаковать смотрелись обречённо. «Акрон» оборонялся надёжно и самоотверженно и не позволял соперникам проникать в чужую штрафную. Поэтому большинство ударов шло с дальней дистанции.

Зато тольяттинцы в ходе своих контратак неоднократно могли довести дело до разгрома. Особенно часто в свободное пространство на чужой половине врывался проведший великолепный матч Салтыков. Сместившись на правый край, он раз за разом обыгрывал визави. Чего стоит хотя бы эпизод, когда он прокинул мяч себе на ход в штрафную мимо Дуарте, но пробил в Максименко.

И всё-таки концовка получилась для хозяев непростой. Превосходство в классе красно-белых рано или поздно должно было сказаться. На 78-й минуте великолепное исполнительское мастерство продемонстрировал Тавареш. После подачи слева он с лёту отправил мяч в касание в дальний и отметился дебютным голом в составе «Спартака». В концовке гости в полном составе пошли вперёд, а оппоненты буквально заперлись во вратарской. Однако они всё же выстояли и добились своего. Так «Акрон» вслед за «Локомотивом» и «Динамо» выбил третий подряд столичный топ-клуб.

Спасительные замены Осинькина и обидные промахи в «лотерее»

Явный фаворит был и в другом полуфинальном противостоянии «Пути регионов». «Краснодар» под руководством Владимира Ивича набрал отменный ход и выиграл три последних матча РПЛ с общим счётом 11:1. В Кубке же он оказался сильнее крепких «Ахмата» и «Ростова». Вдобавок в составе южан появился неожиданный бомбардир в лице Никиты Кривцова, который после возобновления сезона отметился семью голами во всех турнирах.

В то же время «Крылья Советов» весной одержали всего одну победу в национальном первенстве и набрали пять очков, а в Кубке обидно уступили ЦСКА, забив решающий мяч в свои ворота на 92-й минуте.

В результате южане оправдали свой статус, но вместе с тем на ровном месте создали себе проблемы. Вплоть до добавленного ко второму тайму времени всё для них складывалось идеально. Хозяева владели преимуществом и создавали моменты. Абсолютно своевременным получился первый гол. Активный Эдуард Сперцян сделал потрясающий выстрел, и мяч с рикошетом от перекладины влетел в сетку. В довершение всех бед гостей странную вторую жёлтую карточку сразу после перерыва заработал Амар Рахманович, помешавший Матвею Сафонову ввести мяч в игру. А после гола Джона Кордобы интрига, казалось, умерла.

Но самарцы в безнадёжной ситуации сумели уйти от поражения. Во многом помогли им сделать это грамотные рокировки Игоря Осинькина. Почти все вышедшие на поле футболисты поучаствовали в результативных комбинациях. Сначала Владимир Писарский вышел победителем из верхового единоборства и выполнил скидку на Фернандо Костанцу. В свою очередь, бразилец бросил в прорыв Дмитрия Цыпченко, который свой шанс не упустил. А на 95-й минуте после подачи Бенхамина Гарре с фланга Илья Гапонов добил мяч в сетку и восстановил равновесие.

После такого спасения самарцы обязаны были подойти к серии пенальти в лучшем настроении, но это был матч парадоксов, и в «лотерее» они не реализовали ни одной попытки. Причём Писарский и Юрий Горшков не сумели даже попасть в створ. А выстрел Гленна Бейла парировал Сафонов. «Краснодар» с огромным трудом всё же вырвал путёвку в финал «Пути регионов», где сыграет с «Акроном».