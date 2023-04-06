Вопреки логике: «Ростов» нанёс в три раза больше ударов, но уступил «Краснодару» по пенальти и вылетел из Кубка России

«Краснодар» на своём поле взял верх над «Ростовом» и пробился в полуфинал «Пути регионов» Кубка России по футболу. На 23-й минуте Эдуард Сперцян воспользовался грубейшей ошибкой Сергея Песьякова и открыл счёт, однако оставшуюся часть встречи подопечные Владимира Ивича действовали вторым номером. Гости же после перерыва восстановили паритет усилиями Романа Тугарева и были ближе к победе, нанеся по воротам Матвея Сафонова в сумме 15 ударов, но не смогли склонить чашу весов на свою сторону. А исход серии послематчевых пенальти предрешил промах Данилы Прохина.

По сути, на начало апреля у «Краснодара» оставалась лишь одна возможность немного скрасить впечатление от провального сезона. После 21-го тура «быки» занимали восьмое место в РПЛ и отставали от идущего третьим «Спартака» на девять очков, имея минимальные шансы завоевать медали чемпионата. Поэтому особое значение приобретало выступление в Кубке России, где подопечные Владимира Ивича, хоть и спустились в «Путь регионов», всё равно сохраняли неплохие шансы квалифицироваться в суперфинал. Правда, для этого надо было брать верх над «Ростовом», в нынешнем соревновательном году демонстрирующим аномально высокие результаты.

В отличие от своих территориальных соседей, жёлто-синие были крайне успешны в РПЛ и находились в статусе главных преследователей лидера таблицы — «Зенита». Однако причина была скорее не в высоком уровне футбола коллектива, а в невероятном уровне реализации. По разнице между ожидаемыми (xG) и реальными голами «Ростов» (+6,9) занимал вторую строчку в лиге и уступал лишь действующим чемпионам страны (+10,64). И во многом это было обусловлено великолепной формой Дмитрия Полоза, а также достижениями связки Даниил Уткин — Николай Комличенко. Первый уже успел набрать восемь (3 + 5) баллов по системе «гол + пас», а второй — аж 13 (8 + 5). В Кубке же бал правил Егор Голенков, к этому моменту разразившийся пятью голами и одной передачей.

Тем не менее ровно половины звёзд «Ростова» в основе не оказалось. Комличенко начал встречу на скамейке, а Уткин и вовсе не попал в заявку — и это при том, что о наличии у него травмы не сообщалось. В его отсутствие тройку в центре полузащиты сформировали Даниил Глебов, Кирилл Щетинин и Александр Селява, в то время как Роман Тугарев примкнул в атаке к Полозу и Голенкову.

Но даже в отсутствие лидеров «Ростов» лучше смотрелся в первые 25 минут. Подопечные Валерия Карпина владели как мячом, так и территорией и создавали больше острых моментов. Голенков и вовсе чуть было не заработал пенальти, когда получил по ноге от Кайо. Но главный арбитр Алексей Безбородов посчитал, что касание произошло уже после того, как нападающий нанёс удар, и не показал на точку. Хотя основания для назначения 11-метрового были.

Поэтому гол «Краснодара» абсолютно не вытекал из логики игры. По большому счёту хозяева не провели ни одной серьёзной атаки за первую половину тайма, но медвежью услугу партнёрам оказал Сергей Песьяков, практически повторивший судьбу коллеги из «Химок» Виталия Гудиева. Голкипер «Ростова» вновь решил через пас вывести мяч из обороны, но оказался под давлением Джона Кордобы и допустил грубейшую ошибку, отпасовав на Эдуарда Сперцяна. Тот не простил и отправил его в пустой створ.

И с этого началась череда неудач «Ростова». Уже спустя пару минут из-за травмы поле вынужденно покинул Полоз, уступивший место Хорену Байрамяну. А чуть позже вслед за ним чуть было не последовал Александр Селява. Александр Черников в верховой борьбе разбил визави голову, но тот остался в игре.

До конца половины матча ростовчане так и не сумели вернуть себе инициативу. Оппоненты обменивались выпадами, при этом опаснее они выглядели у краснодарцев. Чего стоит пара забегов Кордобы, лишь в последнюю секунду прерванных защитниками, и рывок Жоау Батчи, которого удалось сдержать лишь ценой фола. Гости ответили лишь в компенсированное время, когда подуставший Голенков всё же нашёл в себе силы развернуться в штрафной площади и пробить низом. Но Матвей Сафонов легко нейтрализовал угрозу.

То ли выход Алексей Миронова на замену, то ли пламенная речь Карпина в раздевалке, но что-то точно приободрило «Ростов». После перерыва команда в разы увеличила интенсивность и вскоре восстановила паритет. Трёхходовку с участием Дениса Терентьева и Кирилла Щетинина великолепным обводящим ударом завершил Роман Тугарев. Но стоит отметить и Байрамяна, дальновидно пропустившего мяч на партнёра и запутавшего защитников хозяев.

Окрылённые успехом гости рванули вперёд. В течение минуты сначала Байрамян великолепно пробил издали и заставил Сафонова продемонстрировать свою прыгучесть, а затем «Ростов» чуть было не заработал 11-метровый. Сергей Петров действительно рукой прервал скидку на Александра Сильянова, готового расстреливать вратаря с метра, но тот находился в положении вне игры. Не привёл к назначению пенальти и эпизод с падением Щетинина в штрафной «Краснодара». Контакт с Кристианом Рамиресом имел место, но Безбородов счёл его недостаточным для определения нарушения правил.

Вплоть до конца основного времени «Ростов» продолжал доминировать и создавать моменты у ворот Сафонова, на что «Краснодар» не мог найти ответ. Помимо появившегося после перерыва Петрова, на замену вышли Никита Кривцов, Мозес Кобнан и Алексей Ионов, но изменить ход встречи ни один из них не смог. «Быки» изредка переходили на чужую половину, но там смотрелись крайне неубедительно и не могли прорваться через оборону противника.

Немного придушить гостей им удалось лишь в компенсированное время, когда затяжная атака хозяев чуть было не завершилась неожиданным голом. Кордоба выиграл борьбу в штрафной и сделал скидку на Мозеса, но тот не сумел застать врасплох Песьякова — с его ударом с разворота тот справился.

В итоге «Ростов» в три раза превзошёл «Краснодар» по ударам (15:5), но так и не смог конвертировать их в голы, вследствие чего судьба путёвки в полуфинал «Пути регионов» решалась в серии пенальти. Но если Тугарев вместе с вышедшими со скамейки Байрамяном и Николаем Комличенко перехитрили Сафонова, то Данила Прохин сплоховал. Защитник решил пробить по центру, но не рассчитал силу и зарядил выше перекладины. В итоге его промах и стал решающим. Все пять футболистов хозяев расправились с Песьяковым и принесли «Краснодару» победу, а также путёвку в следующий раунд. Для подопечных Карпина выступление в Кубке России завершилось.