Полузащитник «Ростова» получил рассечение в матче Кубка России с «Краснодаром»

Полузащитник «Ростова» Александр Селява получил рассечение в матче Кубка России с «Краснодаром».

На 30-й минуте матча в верховой борьбе за мяч хавбек столкнулся головами с полузащитником «быков» Александром Черниковым.

Селява заработал рассечение и был вынужден обратиться за помощью к медицинской бригаде.

Счёт в матче после первого тайма — 1:0 в пользу краснодарского клуба.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари заявил, что хотел бы попробовать поработать тренером в одном из своих бывших российских клубов.