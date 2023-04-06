Полузащитник «Ростова» получил рассечение в матче Кубка России с «Краснодаром»
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На 30-й минуте матча в верховой борьбе за мяч хавбек столкнулся головами с полузащитником «быков» Александром Черниковым.
Селява заработал рассечение и был вынужден обратиться за помощью к медицинской бригаде.
Счёт в матче после первого тайма — 1:0 в пользу краснодарского клуба.
Ранее бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари заявил, что хотел бы попробовать поработать тренером в одном из своих бывших российских клубов.