Полузащитник «Ростова» получил рассечение в матче Кубка России с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Полузащитник «Ростова» Александр Селява получил рассечение в матче Кубка России с «Краснодаром».
Полузащитник «Ростова» получил рассечение в матче Кубка России с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru

На 30-й минуте матча в верховой борьбе за мяч хавбек столкнулся головами с полузащитником «быков» Александром Черниковым.

Селява заработал рассечение и был вынужден обратиться за помощью к медицинской бригаде.

Счёт в матче после первого тайма — 1:0 в пользу краснодарского клуба.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари заявил, что хотел бы попробовать поработать тренером в одном из своих бывших российских клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить