Ари: если «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят в тренерский штаб, я соглашусь

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Бывший нападающий московского «Спартака» и «Краснодара» Ари заявил, что хотел бы попробовать поработать тренером в одном из своих бывших российских клубов.
Ари: если «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят в тренерский штаб, я соглашусь
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«Если в будущем «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать — это интересно. Я бы хотел попробовать», — приводит слова Ари Sport24.

Нападающий выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

Ранее Ари высказался о желании легионеров получить российское гражданство.

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