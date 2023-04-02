Ари: каждый раз радуюсь, когда иностранные футболисты получают российское гражданство

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Ари высказался о желании легионеров получить российское гражданство.

«Каждый раз радуюсь, когда легионеры получают российское гражданство. Это просто замечательно! Например, Малком, Клаудиньо и Промес — самые сильные игроки в России сейчас», — цитирует Ари Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что в РФС положительно оценили массовый интерес легионеров к паспортам РФ.