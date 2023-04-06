Нигматуллин: в истории с Миранчуком для «Торино» важен момент будущей перепродажи

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о положении Алексея Миранчука в «Торино».

«Миранчук действительно неплохо играл. Но надо понимать, что «Торино» — не самый богатый клуб. Возможно, этого не чувствуется. Плюс момент перепродажи. Он тоже важен для клуба. Сможет ли «Торино» заработать на футболисте в дальнейшем? В этом есть сомнения», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

6 апреля появилась информация, что «Торино» отказался выкупать Миранчука у «Аталанты».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее в «Торино» опровергли информацию о том, что клуб отказался выкупать Миранчука.