Писарский: мне всё равно, кто и что говорит про мою игру

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о критике в свой адрес.

«Мне всё равно, кто и что говорит про мою игру. Лучше Сычевой или Писарский? Вообще всё равно. Я сейчас Писарский. К чему стремился в жизни, я уже добился — играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса, с низов», — цитирует Писарского «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Писарский провёл 24 матча за «Крылья Советов» и «Оренбург», забил двадцать голов и сделал две результативные передачи во всех турнирах.

Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Писарского.