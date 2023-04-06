Писарский: мне всё равно, кто и что говорит про мою игру

Короткая ссылка
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о критике в свой адрес.
Писарский: мне всё равно, кто и что говорит про мою игру
  • РИА Новости

«Мне всё равно, кто и что говорит про мою игру. Лучше Сычевой или Писарский? Вообще всё равно. Я сейчас Писарский. К чему стремился в жизни, я уже добился — играю в РПЛ. Поднялся с плинтуса, с низов», — цитирует Писарского «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний Писарский провёл 24 матча за «Крылья Советов» и «Оренбург», забил двадцать голов и сделал две результативные передачи во всех турнирах.

Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался об игре Писарского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить