Орлов: Сычевой был игроком, а Писарский пока никакой

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского.

«Оренбург» играет очень хорошо. Правда, есть большая разница между игрой дома и в гостях. Плюс ещё нужно учитывать, что от них зимой ушёл лучший бомбардир команды Сычевой. Но по поводу него могу сказать следующее: Сычевой был игроком, а Писарский в «Крыльях» пока никакой», — цитирует Орлова Sport24.

В текущем сезоне 27-летний Писарский провёл 24 матча за «Крылья Советов» и «Оренбург», забил двадцать голов и сделал две результативные передачи во всех турнирах.

Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Оренбург» с 31 очком располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв назвал лучшего форварда России.