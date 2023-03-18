Воробьёв: на данный момент Писарский — лучший нападающий России

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв назвал лучшего форварда России.

«На данный момент Писарский — лучший нападающий России. Пока есть возможность, почему бы не создавать шумиху? Думаю, ему это помогает. Захотел, например, надеть маску Бэтмена — и у него уже сидит в подсознании: «Надо обязательно забить». И забивает!» — цитирует Воробьёва Sport24.

В текущем сезоне 27-летний Писарский провёл 24 матча за «Крылья Советов» и «Оренбург», забил двадцать голов и сделал две результативные передачи.

Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Писарский поделился мнением о своём будущем.