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Писарский — о будущем в «Крыльях Советов»: может, уеду, может, останусь

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о своём будущем.
Писарский — о будущем в «Крыльях Советов»: может, уеду, может, останусь
  • РИА Новости

«Нет, сейчас нет никаких целей. Были какие-то варианты раньше. Может, будут ещё какие-то. Может, уеду. Может, останусь. Непонятно», — приводит слова Писарского «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 27-летний Писарский провёл 24 матча за «Крылья Советов», забил двадцать голов и сделал две результативные передачи.

Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Писарский высказался о своей голевой серии в чемпионате России.

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