Писарский: у меня фарт не пропал, ещё успею забить в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей голевой серии в чемпионате России.

«Я бы не сказал, что фарт пропал, я много мячей на сборах забил за «Крылья», в Кубке России, в чемпионате ещё успею. Не забил ЦСКА — забью в следующем матче. Я вообще не ставлю цели, сколько забить за сезон, главное — победа команды», — приводит слова Писарского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Писарский сыграл в 17 матчах чемпионата России, отметившись 14 голами и двумя результативными передачами. Нападающий «Зенита» Малком и форвард «Спартака» Промес возглавляют список лучших бомбардиров чемпионата, забив по 16 мячей в сезоне-2022/23.

Ранее Писарский прокомментировал своё заявление о том, что у футболистов заслуженные зарплаты.