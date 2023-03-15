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Писарский: у меня фарт не пропал, ещё успею забить в РПЛ

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своей голевой серии в чемпионате России.
Писарский: у меня фарт не пропал, ещё успею забить в РПЛ
  • РИА Новости

«Я бы не сказал, что фарт пропал, я много мячей на сборах забил за «Крылья», в Кубке России, в чемпионате ещё успею. Не забил ЦСКА — забью в следующем матче. Я вообще не ставлю цели, сколько забить за сезон, главное — победа команды», — приводит слова Писарского «РБ Спорт».

В текущем сезоне Писарский сыграл в 17 матчах чемпионата России, отметившись 14 голами и двумя результативными передачами. Нападающий «Зенита» Малком и форвард «Спартака» Промес возглавляют список лучших бомбардиров чемпионата, забив по 16 мячей в сезоне-2022/23. 

Ранее Писарский прокомментировал своё заявление о том, что у футболистов заслуженные зарплаты.

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