Писарский: врачи и учителя получают несправедливо мало. Но зарплата футболистов заслуженна

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал своё заявление о том, что у футболистов заслуженные зарплаты.

«Я всегда был согласен с тем, что учителя, врачи, шахтёры и люди многих других профессий работают за несправедливо маленькие зарплаты. Но люди не учли, что меня спросили только про футболистов, а не про всех.

Я хотел донести, что людям, которые попали в Российскую премьер-лигу, в частности мне, так тяжело это далось. Я имею право сравнить, потому что видел до этого другую жизнь», — приводит слова Писарского Metaratings.

Владимир Писарский заявил, что футболисты заслужили свои деньги, так как они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду. Позже голкипер Евгений Фролов предложил Писарскому пожить жизнью шахтёра или учителя.

В текущем сезоне Писарский сыграл в 16 матчах чемпионата России, отметившись 14 голами и двумя результативными передачами.

Ранее Писарский ответил своему одноклубнику Фролову после слов о зарплате футболистов.