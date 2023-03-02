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Писарский заявил, что у футболистов заслуженные зарплаты

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказал своё мнение о высокой зарплате футболистов.
Писарский заявил, что у футболистов заслуженные зарплаты
  • РИА Новости

«Люди, которые говорят, что у футболистов неадекватные зарплаты, не берут во внимание наши тренировки и большие нагрузки. Мы почти не видимся с родными. Каждый игрок заслужил свои деньги — они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — цитирует Писарского «РБ Спорт».

1 марта «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России, но по сумме двух игр вышли в полуфинал турнира. Писарский забил гол.

Россиянин в 15 матчах чемпионата России отметился 14-ю голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Писарский вышел на первое место в гонке бомбардиров Кубка России.

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