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Голкипер «Крыльев» предложил Писарскому пожить жизнью шахтёра или учителя

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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов отреагировал на слова своего одноклубника Владимира Писарского о том, что футболисты заслуженно получают высокую зарплату.
Голкипер «Крыльев» предложил Писарскому пожить жизнью шахтёра или учителя
  • РИА Новости

«Пусть он попробует пожить жизнью учителя, шахтёра или заводчика. Я понимаю, что есть профессии, которые заслуживают более пристального внимания и больших зарплат. Хотелось бы, чтобы у них были такие же выплаты, как у футболистов», — цитирует Фролова «РБ Спорт».

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что футболисты заслужили свои деньги, так как они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду. Россиянин в 16 матчах чемпионата России отметился 14 голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Александр Коваленко признан лучшим игроком матча «Динамо» — «Крылья Советов» в РПЛ.

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