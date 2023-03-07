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Писарский ответил Фролову, заявив, что раньше жил на 15 тыс. в месяц

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил своему одноклубнику Евгению Фролову после слов о зарплате футболистов.
Писарский ответил Фролову, заявив, что раньше жил на 15 тыс. в месяц
  • РИА Новости

«Может, он не знал, откуда я и как зарабатывал деньги до этого. Я сам работал за 20—30 тыс., жил на 15 тыс. в месяц, работал ночами, не спал, потом уходил на тренировки. Не надо говорить, что я не понимаю, как зарабатываются тяжёлые деньги», — сказал игрок в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Владимир Писарский заявил, что футболисты заслужили свои деньги, так как они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду. Позже Фролов предложил Писарскому пожить жизнью шахтёра или учителя.

Напомним, что нападающий в 16 матчах чемпионата России отметился 14 голами и двумя результативными передачами.

Ранее Татьяна Тарасова высказала своё мнение о высоких зарплатах футболистов.

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