Тарасова: российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет
«Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. Несправедливость — не то слово, чтобы описать такие зарплаты футболистам в России. Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет. За что футболистам платят такие деньги?» — приводит слова Тарасовой Sport24.
2 марта нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что футболисты заслужили свои деньги, так как они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду.
Ранее Тарасова сообщила, что будет присутствовать на финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.