Тарасова: российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала своё мнение о высоких зарплатах футболистов.

«Сложно даже выразить эмоции по поводу зарплат у футболистов. Несправедливость — не то слово, чтобы описать такие зарплаты футболистам в России. Российские фигуристы приносят великие победы нашей стране, а футболисты нет. За что футболистам платят такие деньги?» — приводит слова Тарасовой Sport24.

2 марта нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что футболисты заслужили свои деньги, так как они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду.

Ранее Тарасова сообщила, что будет присутствовать на финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.