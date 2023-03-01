Тарасова рассказала, что посетит финал российской серии Гран-при

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что будет присутствовать на финале Гран-при России.

«Да, я еду в Санкт-Петербург, буду присутствовать на финале российской серии Гран-при. По не зависящим от меня обстоятельствам соревнования комментировать я не буду», — цитирует Тарасову ТАСС.

Финал Гран-при России пройдёт 3—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что не стала менять программы к финалу Гран-при России.