Туктамышева сообщила, что не стала менять программы к финалу Гран-при России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что не стала менять программы к финалу Гран-при России.

«Никаких изменений в программах нет. Цель — откатать чисто свою программу, как обычно. Готовность хорошая, как, в принципе, перед любым ответственным стартом. Меня полностью удовлетворяет форма, в которой я нахожусь сейчас», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

Финал Гран-при России пройдёт 2—5 марта в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся во дворце спорта «Юбилейный».

В соревнованиях не примут участия Александра Трусова (из-за травмы спины), Ксения Синицына (по медицинским показаниям), Глеб Лутфуллин, Михаил Коляда, а также Анастасия Зинина и танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Ранее стали известны все участники турнира шоу-программ по фигурному катанию.