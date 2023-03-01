Стали известны все участники турнира шоу-программ по фигурному катанию

Стали известны все участники турнира по шоу-программам.

Об этом сообщает пресс-служба ФФККР:

В список вошли 24 участника:

1. Камила Валиева

2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков

4. Алина Загитова

5. Марк Кондратюк

6. Евгения Медведева

7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов

8. Виктория Синицина и Никита Кацалапов

9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

10. Елизавета Туктамышева

11. Анна Щербакова

12. Алексей Ягудин

13. Софья Акатьева

14. Матвей Ветлугин

15. Пётр Гуменник

16. Макар Игнатов

17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

18. Михаил Коляда

19. Андрей Мозалёв

20. Анна Погорилая

21. Елена Радионова

22. Евгений Семененко

23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов

24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

Олимпийские чемпионы допускались без предварительного отбора.

Ранее хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что не будет принимать участие в турнире фигуристов по шоу-программам.