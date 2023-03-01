Стали известны все участники турнира шоу-программ по фигурному катанию
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает пресс-служба ФФККР:
В список вошли 24 участника:
1. Камила Валиева
2. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
3. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
4. Алина Загитова
5. Марк Кондратюк
6. Евгения Медведева
7. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
8. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
9. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
10. Елизавета Туктамышева
11. Анна Щербакова
12. Алексей Ягудин
13. Софья Акатьева
14. Матвей Ветлугин
15. Пётр Гуменник
16. Макар Игнатов
17. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
18. Михаил Коляда
19. Андрей Мозалёв
20. Анна Погорилая
21. Елена Радионова
22. Евгений Семененко
23. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
24. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».
Олимпийские чемпионы допускались без предварительного отбора.
Ранее хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что не будет принимать участие в турнире фигуристов по шоу-программам.