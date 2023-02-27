Попова не собирается участвовать в турнире фигуристов по шоу-программам

Хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что не будет принимать участие в турнире фигуристов по шоу-программам.

«Подала ли я заявку на участие в турнире по шоу-программам? Нет. Я уже давно тренер и кататься не собираюсь», — цитирует Попову Sport24.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания.

Олимпийские чемпионы допускаются без предварительного отбора. К участию пригласят до 20 фигуристов, список которых будет объявлен 1 марта.

Ранее Попова сообщила, что Алёна Косторная и Георгий Куница, скорее всего, не выступят на турнире по шоу‑программам в Москве.