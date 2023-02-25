Косторная не выступит на турнире по шоу-программам

Хореограф и тренер по фигурному катанию Бетина Попова сообщила, что Алёна Косторная и Георгий Куница, скорее всего, не выступят на турнире по шоу‑программам в Москве.

«Скорее всего, из моих спортсменов никто не будет выступать на турнире шоу‑программ. Да, Алёна с Георгием тоже не будут», — цитирует Попову «Матч ТВ».

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания.

Олимпийские чемпионы допускаются без предварительного отбора. К участию пригласят до 20 фигуристов, список которых будет объявлен 1 марта.

Ранее чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачёва сообщила, что планирует принять участие в турнире по шоу-программам.