Фигуристка Горбачёва назвала турнир, в котором хочет выступить

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачёва сообщила, что планирует принять участие в турнире по шоу-программам.

«Я хочу поучаствовать, но пока думаем, какую идею можно взять. Очень сложно придумать что-то такое, с чем можно на него выйти. Но мне этот турнир очень интересен», — цитирует Горбачёву РИА Новости.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания.

Олимпийские чемпионы допускаются без предварительного отбора. К участию пригласят до 20 фигуристов, список которых будет объявлен 1 марта.

Ранее двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко ответил на вопрос о своём участии в турнире шоу-программ.